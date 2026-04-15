接戦を制した。アメリカ遠征中の日本女子代表は現地４月14日、アメリカ女子代表との３連戦の２戦目に臨み、浜野まいかのゴールで１−０の勝利を収めた。１−２で敗れた１戦目からスタメンを９人、変更したなでしこジャパンは、27分にスコアボードを動かす。土方麻椰のパスを受けた浜野が、巧みなキックフェイントで相手をかわし、左足を振り抜く。鋭いシュートをニア上に突き刺す。この１点を最後まで守り抜いた。女子サッ