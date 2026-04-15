【その他の画像・動画等を元記事で観る】 超特急の23rdシングル「ガチ夢中！」が、5月11日0時にデジタル配信されることが決定。併せて、4月15日より各種SNSにてタイトル曲「ガチ夢中！」の一部音源の先行配信もスタートした。 ■疾走感溢れる超特急流の応援ソング タイトル曲「ガチ夢中！」は、“ガチで夢中になって”何かに取り組む人の背中を全力で押す、疾走感溢れる超特急流の応援ソング。“好き”という気持ちを