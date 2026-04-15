グラファイトデザイン [東証Ｓ] が4月15日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期の経常利益(非連結)は前の期比61.5％減の2億1500万円に落ち込んだが、27年2月期は前期比43.7％増の3億0900万円に回復する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の経常利益は前年同期比81.7％減の1300万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の10.8％→2.0％に急低下した。 株探ニュース