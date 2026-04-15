女性アスリートとハラスメント近年、女性アスリートの活躍がめざましい一方で容姿への過度な言及や性的消費を目的とした撮影など、ハラスメントの問題も後を断たない。今夜は『女性アスリートとハラスメント』について語らいます。▼化粧しただけで「競技に集中しろ！だから負ける」と誹謗中傷▼女性アスリートの盗撮被害…ウェアで盗撮対策も▼資格を持つスポーツ指導者は約8割が男性と言われ、生理の相談がしにくい？▼盗撮・ル