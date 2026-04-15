歌手で俳優の尾藤イサオ（82）が、15日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身の健康にまつわる悩みを打ち明けた。現在もコンサートで全国を回っている尾藤。健康法について「毎日とにかくウオーキングと、あと地方に行ってもウオーキング、それから銭湯が好きなんですよ」と告白。「銭湯に行ってのんびりお風呂に入って、出てからのビール1杯、それが凄い楽しみで」と語った。自宅では毎日晩