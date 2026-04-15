◇プロ野球セ・リーグ阪神ー巨人（4月15日、甲子園）雨天中止巨人は中止が発表される30分前に球場入り。その中に、ドラフト4位ルーキーの皆川岳飛選手の姿もありました。皆川選手はキャンプの時点では開幕1軍もありえるかと目されていましたが、開幕を前に2軍に合流。2軍ではこれまでに12試合に出場し、打率は.261としています。