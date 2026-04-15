横浜市鶴見区生麦は、江戸時代末期に薩摩藩士が英国人を斬りつけた生麦事件が起きた場所だ。地元住民らは今、関連資料を集めた「生麦事件参考館」の再開を目指している。所有者が亡くなり、３年前に閉館した私設資料館だ。故人の遺志を受け継ぎ、開国や倒幕につながった歴史の転換点を後世に伝えたいという。（宮地語）生麦地区では事件の起きた８月２１日に、有志による追悼祭が行われてきたが、史実を伝える施設はなかった。