京都府京田辺市の同志社国際高沖縄県名護市辺野古沖の船転覆事故で死亡した武石知華さん＝当時（17）＝が通っていた同志社国際高（京都府京田辺市）は「抗議船」に乗ることを生徒に伝えていなかった。教員は体調不良で同乗せず、遺族は「異質すぎてあぜんとするばかり」と批判。私立学校を所管する府は同校の聞き取りを実施し「対応を検討する」としている。西田喜久夫校長は事故後の記者会見で、米軍普天間飛行場移設に反対す