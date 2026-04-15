◇ナ・リーグカブス10―4フィリーズ（2026年4月14日フィラデルフィア）カブスの鈴木誠也外野手（31）が14日（日本時間15日）、敵地でのフィリーズ戦に「5番・右翼」で出場。3度の得点機で三振に倒れはしたが、5打席目に安打を放ち、チームの勝利に貢献した。5打数1安打で打率は.211となった。好機での1本が出なかった。2―3の3回2死二、三塁、3―3の5回2死一、三塁、7―3の6回2死一、二塁と3度、得点圏に走者を置いた場