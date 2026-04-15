事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が15日までにインスタグラムを更新。動画を用いて、寄せられたコメントに反論した。「車椅子は車両扱いというコメントに対して」と記した上で、動画を用いて「車両扱いやろぶつかったら怪我するやん」と、寄せられたコメントを紹介。「道路交通法では車椅子は歩行者とされていますぶつからないように気をつけます」と反論した。この動画に