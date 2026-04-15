レッドソックスは１４日（日本時間１５日）、敵地でのツインズ戦に０―６で完敗。４回までに５点をリードされる展開となった中、開幕から不振にあえぐジャレン・デュラン外野手（２９）がとった行動が大きな騒動となっている。吉田正尚外野手（３２）は「３番・ＤＨ」で先発出場し、４打数２安打で打率を３割４厘まで上げたが、チームから飛び出した６安打はすべて散発。「７番・中堅」で出場したデュランは４打数無安打に終わ