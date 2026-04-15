ＷＥＳＴ．の神山智洋が１５日、都内で行われた劇団☆新感線の怪奇骨董音楽劇「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」（６月１２日から、ＥＸＴＨＥＡＴＥＲＡＲＩＡＫＥ）の製作発表に俳優の宮野真守、古田新太らと出席した。大正時代、炭鉱の町を舞台に、名探偵・アケチコ五郎（宮野）と新田一耕助（神山）が怪事件に挑む、歌あり、踊りあり、アクションありのドタバタ音楽活劇ミステリーだ。新感線作品に