女優レナ・ダナム（39）が、ドラマ「GIRLS／ガールズ」の共演者であった俳優アダム・ドライバー（42）が撮影中に、自身に向けて不安定な行動を繰り返していたと明かした。2012年から2017年にかけて放送されていた同ドラマのクリエイターで、自ら主演も務めていたレナが、回顧録「Famesick」のプロモショーンのための「ザ・ガーディアン」紙とのインタビューの中で打ち明けた。 【写真】思