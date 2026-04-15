台湾等販路開拓アドバイザー菊岡 翔太さん 台湾での県内企業のビジネス展開を支援するため、香川県は、市場や販路開拓に詳しいアドバイザーによる相談対応やアドバイスを無料で行っています。 アドバイザーの菊岡翔太さんは、東京と台湾・台北に拠点を持つ「ワークキャピタル」という会社を経営し、日本企業の台湾進出をサポートしています。台湾での法人設立、市場調査、事業計画の策定、