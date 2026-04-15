スイッチングハブ「OPT REF SW」 トップウイングは、自社ブランドTOP WINGの新製品として、ネットワークオーディオシステムとの組み合わせを想定したスイッチングハブ「OPT REF SW」を4月30日より発売する。価格は22万円。 「伝送過程で発生する電流変動、クロックの揺らぎ、ポート間のノイズ伝搬」などを考慮し、設計したオーディオグレードのスイッチングハブ。LAN×5ポート、SFP×3