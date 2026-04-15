女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は１６日に、第１４話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ある夜、美津（水野美紀）と安（早坂美海）が、りん（見上愛）の家に突然押しかけてきて、東京での家族４人暮らしが始まる。その上、美津はりんの働く店が心配だと、卯三郎（坂東彌十郎）に話を聞きに瑞穂屋にやっ