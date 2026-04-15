俳優の岡田将生が１５日、都内で行われたＴＢＳ系連続ドラマ「田鎖ブラザーズ」（１７日スタート、金曜・後１０時）の放送直前スペシャルプレミアイベントに出席した。両親を殺害された刑事と検視官の兄弟が、時効を過ぎても犯人を追うクライムサスペンス。主演として刑事・田鎖真役を務める岡田は、先に作品に目を通し「１、２話でより（弟役の）染谷（将太）くんと兄弟感が出せたかなと思って見させていただきました。愛が込