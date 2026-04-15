タカラトミーアーツが展開する「ガチャ」から「プレデター マスククロニクル」が登場！孤高のハンター「プレデター」映画シリーズ7作品に登場するマスクが、カプセルトイになりました！ タカラトミーアーツ ガチャ「プレデター マスククロニクル」 価格：1回400円（税込）発売日：2026年4月下旬発売種類：全11種（JUNGLE HUNTER PREDATOR、CITY HUNTER PREDATOR、SCAR PREDATOR、CELTIC PREDATOR、CHOPPER PREDATO