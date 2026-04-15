青蔵鉄道の上を走り、楚瑪爾河（チュマル河）を横断する列車。（ドローンから、西寧＝新華社記者／劉詩平）【新華社西寧4月15日】中国鉄路青蔵集団によると、青海省西寧と西蔵自治区ラサを結ぶ青蔵鉄道の西蔵との貨物移出入量は13日、2006年7月1日の全線開通以来の累計で1億トンを突破した。同鉄道の開通は、西蔵に鉄道がなかった時代に終止符を打った。貨物移出入量はこの20年で着実に増加し、06年の36万1千トンから25年には8