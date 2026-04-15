オートレースの「第40期選手候補生入所式」が15日、茨城県下妻市のオートレース選手養成所で行われ、40期19人（男15、女4）の候補生がお披露目となった。牧野伸太朗候補生（22＝千葉）は父が川口所属の貴博（52、24期）、兄が浜松所属の竜人（25、36期）というオートレース一家。伸太朗候補生は三男にあたる。市立船橋高、駒沢大で体操に打ち込み、昨年8月の全日本学生体操競技選手権で跳馬8位。体操引退後は父、兄と同じオ