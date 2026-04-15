歌手のアグネス・チャンが14日、自身のアメブロを更新。30年前に購入したというブラウスを取り入れた、爽やかなコーディネートを披露した。【映像】3拠点生活のアグネス・チャン、東京の豪邸を披露「まるで宮殿」アグネスは「今日の装い」というタイトルでブログを更新。外出前の自身の装いについて「新緑を感じさせる、それこそ30年前青山で買ったブラウス」と説明し、キュロットと合わせたコーディネートを披露した。この