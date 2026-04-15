中日など3球団で403本塁打の山崎武司氏（57）が13日放送の東海テレビニュースONEに出演。最下位に低迷する中日の反攻のキーマンに“掘り出し物”のルーキーを挙げた。14日終了時点で借金「7」の最下位に低迷する。それでも打線に関して、チーム打率・256（14日現在）は1位の阪神（・263）には及ばないが、首位・ヤクルト（・257）にわずか1厘差のリーグ3位と悪くない。その中でキーマンを聞かれ、山崎氏は「いっぱいいるん