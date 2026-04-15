「阪神（降雨中止）巨人」（１５日、甲子園球場）天候不良のため試合中止が発表された。阪神の試合が中止になるのは今シーズン初めて。巨人は９日・広島戦に続いて２度目。この日は阪神がルーカス、巨人は田中将の先発が予告されていた。前日の試合後から内野にシートを強いて雨に備えたが、天候が回復しなかった。