愛犬の柴犬と原っぱでボール投げを楽しんでいた飼い主さん。初めは元気いっぱいにボールを追いかけていたわんちゃんですが、突然立ち止まってしまい…？ 数分前の楽しそうな様子から一変したわんちゃんの様子に、「柴犬のこれ、なんなんでしょうね（笑）」「これはこれで可愛いｗ」と反響が寄せられることに。投稿は再生回数29万回を超えて、笑いと癒やしを届けています。 【動画：『こんなつまらなそうな犬初