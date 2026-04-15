さとうは3月27日、ホテルロイヤルヒル福知山（京都府福知山市）で「さとう進学サポートプログラム」による支援金の贈呈式を開いた。このプログラムは同社が創業340周年を迎えた06年にスタート。今年も市内の府立高校から生徒2人が対象となり、累計で59人となった。入学時に支援金30万円、進級時に5万円、卒業時には記念品などを贈るもので、返済は不要。佐藤祥一社長は「目標を持ち大学に進学することは、誰にでもできる簡単