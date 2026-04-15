ライフコーポレーションは3月25日、大阪府吹田市にライフ緑地公園店をオープンした。近畿圏171店目で、3000?以上の店舗を出すのは東淡路店（大阪市）以来11年ぶり。1?商圏内は30〜40代の人口構成比が合わせて30.9％と高く、単身世帯が半数を占めるが、重点ターゲットとする共働きのファミリー層も多い。開店から1週間が経ち、山崎友大店長は「オープン前から問い合わせが多く、予想を大きく上回る好スタートを切った」と振り返