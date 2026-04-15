俳優の岡田将生、染谷将太が１５日、都内で行われたＴＢＳ系ドラマ「田鎖ブラザーズ」（１７日スタート、金曜・後１０時）の放送直前スペシャルプレミアイベントに女優の中条あやみらと出席した。両親を殺害された刑事（岡田）と検視官（染谷）の兄弟が、時効を過ぎても犯人を追うクライムサスペンス。放送を前に作品を目にした岡田は「１、２話でより（弟役の）染谷くんと兄弟感が出せたかなと思って見させていただきました」