生活者と社会の生活満足度向上に資する研究・発信を行うくふう生活者総合研究所は、日常的に自家用車などの運転をする生活者６８１０人を対象にガソリン代について４月３日〜６日までインターネット調査を実施した。中東情勢の緊迫化による原油価格の高騰や供給不安が続く中、経済産業省では緊急的激変緩和措置を開始。その効果でガソリン価格は政府が設定する上限価格以内に抑えられているが、この補助がいつまで続くか、日本