子宮頸がんの再々再発を公表している俳優の古村比呂さんが4月14日、自身のブログを更新し、体調不良であることを報告しました。 【写真を見る】【がん闘病】古村比呂さん体調不良を報告「身体が重だるくなって『こりゃダメだ』」「一番身体がダルく感じる体温」古村さんは「今日は だんだんと身体が重だるくなって『こりゃダメだ』と思い たっぷりお昼寝スタート」と、体調を考慮して静養したことを明かしました。その後