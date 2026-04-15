フリーアナウンサー有働由美子（57）のマネジャー公式インスタグラムが15日までに自身のインスタグラムを更新。ドラマのオフショットを公開し、注目を集めている。「本日、4月14日(火)22時〜『時すでにおスシ!?』第二話放送です」とドラマ出演を報告。「骨折をして病院のベッドにいる何故かドヤ顔の有働さんのオフショット...」とベッドで横になり、無表情でダブルピースするオフショットを披露した。有働は女優の永作博美が