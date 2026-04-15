中東の緊張が、日本の住宅現場に影を落としている。株式会社ソーラーパートナーズが実施した調査によると、国際情勢、とりわけイランを巡る不安定化の影響で、塗装業界の資材供給に深刻な支障が生じている実態が浮かび上がった。今回の緊急調査は2026年4月9日〜12日に加盟塗装店196社を対象に行われた。その結果、77.0％の事業者が「仕入れに影響あり」と回答。そのうち11.7％は「現場がストップしている、またはその恐れがあ