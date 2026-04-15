日本維新の会の藤田共同代表は、自民党の党大会で現役の自衛官が国歌を斉唱したことについて「不適切だった」と指摘しました。日本維新の会藤田文武 共同代表「いろいろ整理をお聞きしてると、法的にはおそらく問題ないんだろうということだと思います。あえて言うなら『不適切だった』という評価をくださざるを得ない」藤田共同代表は15日、自民党の党大会で現役の自衛官が国歌を斉唱したことについてこのように指摘し、「