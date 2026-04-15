モデルでタレントの高橋ユウ（35）が15日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「今日もナイスファイト」と書き出した高橋。鏡越しのオフショットをアップした。シンプルなジーンズにミニTでカジュアルなスタイルを披露。引き締まったおなかをチラリと見せた。ファンからは「素敵です」「ユウさん綺麗」「お似合いですね」「可愛い過ぎます」「癒されます」などのコメントが寄せられた。