今週のレギュラーガソリン1リットルあたりの価格は167円50銭となり、4週ぶりに値上がりしました。ただ、政府の補助金の効果で、小幅な値上がりにとどまっています。経済産業省は全国のレギュラーガソリンの平均小売価格を発表し、13日時点で1リットルあたり167円50銭となりました。4週ぶりに値上がりに転じ、前の週と比べて10銭上がりました。イラン情勢が続き、原油価格が高騰するなか、政府は3月19日の出荷分から新たな補助金制