タレントの山田邦子（65）が15日、自身のブログを更新。腸炎による入院から退院したことを報告した。山田は14日のブログで「暖かくなって来てウキウキしますが気をつけなければいけないこともあります！！生ものを出しぱなしにしておくとかコンロの上の夕べの鍋の残り物を翌朝そのまま食べるとか！」と書き出し、「普段大丈夫でも疲れていたり体力が落ちてる時は………見事にやられましたーー！！」と報告。病室のベッドで横に