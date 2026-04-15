AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ノックアウトフェーズ・ラウンド16が14日に行われ、アル・イテハド（サウジアラビア）とアル・ワフダ（UAE）が対戦した。中東情勢の悪化を受けて延期となっていた西地区のラウンド16は一発勝負によってファイナルズに進出する4チームを決めることに。現地時間14日にはFC町田ゼルビア（日本）との準々決勝への切符をかけてアル・イテハドとアル・ワフダが激突。ダニーロ・ペレイラやフ