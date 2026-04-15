日本―米国前半、先制ゴールを決める浜野＝シアトル（共同）【シアトル共同】サッカー女子の国際親善試合は14日、シアトルで行われ、日本代表「なでしこジャパン」は女子ワールドカップ（W杯）4度優勝の米国に1―0で競り勝った。米国との3連戦の2試合目。11日の試合は1―2で敗れたが、これで1勝1敗とした。11日から先発を9人入れ替えた日本は、前半27分に浜野（トットナム）が先制。後半は相手に押し込まれたが、GK大熊（INA