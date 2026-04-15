NHKの井上樹彦会長（68）が15日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、山崎賢人（31）が主演する2028年大河ドラマ「ジョン万」が発表された件についてコメントした。大河ドラマ第67作で、日本人として米国大陸に初上陸したジョン万次郎こと中濱万次郎の生涯をかけた大冒険を描く。脚本は連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」などの藤本有紀氏。山崎は大河初出演で主役の座を射止めた。万次郎は1827年