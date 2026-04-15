アトレティコ・マドリードを率いるディエゴ・シメオネ監督が、バルセロナ戦を振り返った。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝セカンドレグが14日に行われ、アトレティコ・マドリードはバルセロナと対戦。2−0で先勝して迎えたホームでの一戦は、4分にラミン・ヤマルに、24分にフェラン・トーレスに得点を許したが、31分にアデモラ・ルックマンのゴ