株式会社赤福が販売している季節限定商品「赤福水ようかん」が4月18日から直営店で販売開始される。公式オンラインショップでの販売は開始している。「赤福水ようかん」は涼菓として人気が高く、季節の挨拶や手土産としても幅広く利用されている。価格は税込1,200円(オンラインショップは送料別)で、直営店･百貨店･公式オンラインショップで購入することができる。【画像を見る】「赤福水ようかん」の画像を見る〈「赤福水ようかん