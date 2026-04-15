薬物使用で韓国への永久入国禁止措置が取られているタレントのエイミーが、明るい日常を公開した。4月15日、エイミーは自身のSNSを更新し「現在の私の姿」というコメントと共に写真を投稿した。【写真】韓国を強制追放されたエイミーとは何者か公開された写真には、タイの「ソンクラーン」（水かけ祭り）に訪れたエイミーの姿が写っている。水に濡れたエイミーは楽しそうに晴れやかな笑顔を浮かべている。また、別の写真では水鉄砲