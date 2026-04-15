生活用品大手のライオンはこのほど、味の素冷凍食品およびサッポロビールと協業し、食器用洗剤による「見えにくい汚れ」の除去が、飲食の外観品質向上に寄与することを検証した。今回は、ギョーザを焼くフライパンにおいて、蓄積した脂質が張りつき要因になることや、グラスに付着した水あかが生ビールの泡の品質に影響を与えることを確認。フライパンには食器用洗剤「CHARMY Magica酵素+」、グラスには「CHARMY Magica速乾+」をそ