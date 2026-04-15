◇プロ野球セ・リーグ 阪神-巨人（15日、甲子園）阪神と巨人の一戦は天候不良のため中止となりました。前日のカード初戦では巨人が終盤の8回、9回と得点を重ね、甲子園で先勝。今季対戦成績を2勝2敗のタイとしていました。また阪神は開幕から続いた連続カード勝ち越しが『5』でストップしています。なお予告先発は、阪神がルーカス投手、巨人が田中将大投手でした。