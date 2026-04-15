中日など3球団で403本塁打の山崎武司氏（57）が13日放送の東海テレビニュースONEに出演。最下位に低迷する中日について語った。番組出演時で借金「8」。14日消化時点で「7」の状況で、山崎氏は「順位より今は借金をどれだけ減らしていくかを考えないといけない」と説明した。低迷する最大の原因はケガ人の多さ。とくにブルペン陣は深刻だ。15試合で逆転負けが6回。松山がまだ本調子ではなく、清水はケガから戻っていない。