NHKの井上樹彦会長（68）が15日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、3月30日にスタートしたNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）について言及した。女優の見上愛と上坂樹里がヒロインを務める同作は吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算114作目。田中ひかる氏の「明治のナイチンゲール大関和物語」を原案とし、文明開化が進むもまだ女性の職業が確立されていない