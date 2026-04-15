元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が１５日、フジ・カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」で、京都で男児の遺体が発見された事案で、元警察官を名乗る人たちがネットで意見を言っていることに言及した。番組では、京都の男児遺体発見の事案を報道。午前中には男児の自宅の家宅捜索が行われていることも伝えた。橋下氏は「僕は今回の京都府警のいろんな動き方、本当に慎重に、予断を抱かずにしっかりされていると感じる」とコ