日本テレビ系「大悟の芸人領収書」が１３日に放送され、千鳥・大悟がＭＣを務めた。この日は「芸人上京物語２０２６」。ダブルヒガシ、カベポスター、からし蓮根ら上京コンビをゲストに招いた。２０１２年に東京進出。紆余曲折を経験した大悟は３組を前に自身の経験を前に助言。「お前らもとんでもない時代に。とにかく（テレビに）お金がないらしいのよ…。昔は東京来たら（収入が）マル１個増えるみたいな…。聞いてるや