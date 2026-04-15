スイス東部ダボスでトランプ米大統領（右）と会談するNATOのルッテ事務総長＝1月（AP＝共同）【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは14日、欧州の北大西洋条約機構（NATO）加盟国を中心に、米国抜きで欧州を防衛する計画づくりが進んでいると報じた。米脱退に備えた代替案で「欧州版NATO」と呼ばれている。NATO内で欧州各国の指揮統制の役割を強化し、米軍が提供している兵力を欧州自前のもので補完する考えと