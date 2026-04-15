NHKの井上樹彦会長（68）が15日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、3月末に同局を退局した和久田麻由子アナウンサー（37）について言及した。和久田アナを含め、人材流出についてコメントを求められた井上会長は「NHKとしてお答えすることは特にありません。個人に関することはお答えしないということです」と立場を示した。その上で「NHKの中では次世代を担うアナウンサーの人材は確実に育ってきてお