「ドジャース２−１メッツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャースが連勝で貯金を９とし、２桁の大台に迫った。先発の山本由伸投手が８回途中１失点、１０４球の熱投で勝機を呼び込んだ。試合後、ロバーツ監督は「きょうはまさにビンテージ・ヤマモト（本来の山本）だった」と絶賛した。初回先頭のリンドーアに一発を浴びたが、ここから打者２０人連続アウト。七回のピンチを脱出し、八回はギリギリまでエースを信頼した。連打